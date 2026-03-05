Reggia di Carditello: progetto sperimentale su pomodoro sostenibile Presentazione del progetto con il sottosegretario di stato Patrizio Giacomo La Pietra

Presentazione del progetto sulle produzioni sostenibili di pomodoro in rotazione con l’utilizzo di matrici organiche, domani, venerdì 6 marzo alle ore 12, nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta) - nell’ambito del protocollo siglato da fondazione Real Sito di Carditello e Università Federico II dipartimento di Agraria.



Subito dopo il saluto istituzionale del Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni, interverranno: on. Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Marco Cerreto, Componente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; Mauro Mori, Responsabile e coordinatore scientifico del progetto, Università Federico II - Dipartimento di Agraria.



Presenti anche le delegazioni delle cinque storiche Op pomodoro del territorio, partner del progetto “Miglioramento degli aspetti quali quantitativi di produzioni di pomodoro in rotazione con l’utilizzo di matrici organiche.

L’obiettivo è validare sui terreni di Carditello, fattoria agricola modello, grazie alla felice intuizione della dinastia borbonic, nuovi protocolli di coltivazione sostenibili e migliorare il rendimento produttivo e la qualità merceologica e organolettica della coltura di pomodoro, mediante l’utilizzo di matrici organiche in rotazione che garantiscono un minor impatto ambientale e un risparmio di concimi di sintesi, capaci di esaltare anche le qualità fisiche e biologiche dei suoli.

