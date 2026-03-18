Cesa: convocato il consiglio comunale All’ordine del giorno variazioni di bilancio e servizi sociali

Il presidente del consiglio comunale Domenico Mangiacapra ha convocato, per venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18, una seduta straordinaria del consiglio Ccmunale.

L’assise sarà chiamata a discutere e approvare una serie di provvedimenti cruciali per la gestione finanziaria dell’Ente e per il potenziamento dei servizi alla cittadinanza.

Al centro del dibattito ci sarà la ratifica di un’importante variazione d'urgenza al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione (Dup) 2026. L’amministrazione prosegue, inoltre, nell’opera di risanamento e trasparenza attraverso il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e Tar Campania), garantendo così la corretta tenuta dei conti pubblici.

Si lavora anche ad una svolta per le politiche sociali. Si dovrà approvare e discutere della nascita dell’Azienda Speciale Consortile.

"Si tratta di una scelta strategica" - si legge in una nota dell’amministrazione - "che permetterà una gestione più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini più fragili, attraverso una struttura professionale dedicata che opererà in sinergia con gli altri comuni dell'Agro Aversano".