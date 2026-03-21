Cesa: avviso pubblico per l'affidamento di un incarico di supporto al Rup

Il comune di Cesa informa che è stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di un incarico professionale di supporto al responsabile unico del procedimento (Rup) per le attività dello sportello unico per l'edilizia (Sue), nell’ambito del settore urbanistica e ambiente.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni volte a migliorare l’efficienza e la tempestività dell’azione amministrativa, in considerazione dell’elevato numero e della crescente complessità delle pratiche edilizie da istruire.
L’incarico sarà affidato a un professionista qualificato, in possesso di adeguata esperienza nel settore urbanistico-edilizio, che affiancherà l’ufficio tecnico nelle attività istruttorie e amministrative.
Il professionista selezionato si occuperà, tra l’altro, della verifica di ammissibilità delle istanze, del controllo della documentazione tecnica, della gestione delle integrazioni, nonché della redazione degli atti finali relativi ai procedimenti edilizi. È prevista una presenza minima presso l’ufficio tecnico comunale di due giorni a settimana.
L’incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2026 e prevede un compenso complessivo presuntivo pari a 5.000 euro, omnicomprensivi.
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica Asmecomm/Tuttogare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. La procedura ha carattere esplorativo e non comporta la formazione di graduatorie.