Cesa: presentazione linee guida variante al Puc Incontro pubblico venerdì 27 marzo

L’amministrazione comunale di Cesa invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare all’incontro pubblico di presentazione delle linee guida per la variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC), in programma venerdì 27 marzo 2026 alle ore 18:00 presso la Sala Polifunzionale “G. Siani” in Piazza De Michele.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto e partecipazione sul futuro assetto urbanistico della città. La variante al PUC costituisce, infatti, uno strumento strategico per accompagnare lo sviluppo del territorio in modo ordinato, sostenibile e coerente con le esigenze della comunità locale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco Enzo Guida e del Presidente del Consiglio Comunale Domenico Mangiacapra.

Seguiranno gli interventi tecnici dell’Architetto Giacomo Petrarca, Responsabile del Servizio Urbanistica, dell’Ingegnere Michele Fabozzi e dell’Avvocato Giuseppe Costanzo, componenti dell’Ufficio di Piano, che illustreranno i contenuti, gli obiettivi e l’impostazione delle linee guida poste alla base della variante urbanistica.

L’incontro nasce con l’obiettivo di promuovere la massima condivisione possibile su un tema centrale per il presente e per il futuro di Cesa, favorendo un dialogo aperto tra istituzioni, professionisti, associazioni e cittadinanza.

Il sindaco Enzo Guida ha dichiara:

"La pianificazione urbanistica è uno degli strumenti più importanti attraverso cui una comunità immagina e costruisce il proprio futuro. Con questo incontro vogliamo presentare alla cittadinanza una visione chiara, moderna e sostenibile dello sviluppo di Cesa, fondata sull’ascolto, sulla trasparenza e sulla partecipazione. La variante al puc non è solo un atto tecnico, ma un passaggio politico e amministrativo di grande rilievo per migliorare la qualità della vita, tutelare il territorio e accompagnare una crescita equilibrata del nostro paese".

Il presidente del consiglio comunale Domenico Mangiacapra, delegato all’urbanistica, aggiunge:

"Abbiamo ritenuto fondamentale aprire questo percorso al contributo del territorio, delle associazioni e dei cittadini, perché le scelte urbanistiche incidono direttamente sulla vita quotidiana della comunità. Partecipare significa essere protagonisti di una fase importante per Cesa. Per questo rivolgiamo un invito sincero a tutta la cittadinanza affinché prenda parte a questo momento pubblico di confronto e approfondimento".