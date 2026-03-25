L'esercito italiano incontra gli studenti: terzo appuntamento sulla legalità Sensibilizzare i giovani sul rispetto delle regole e cittadinanza attiva

Il comune di Cesa, in collaborazione con l’esercito italiano, promuove il terzo incontro del ciclo “Incontri sulla legalità”, rivolto agli alunni della scuola media “F. Bagno”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo alle ore 10 e rappresenta un’importante occasione di dialogo e formazione civica per i più giovani. L’iniziativa rientra in un percorso educativo volto a sensibilizzare gli studenti sui valori della legalità, del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco Enzo Guida. Seguirà l’intervento di Andrea Di Stasio, generale di divisione e comandante del comando territoriale sud dell’esercito, che porterà la testimonianza e l’esperienza delle Forze Armate nel presidio della legalità e della sicurezza.

La mattinata sarà arricchita anche dall’alzabandiera accompagnato dalla “Fanfara della Brigata bersaglieri Garibaldi”, momento simbolico di forte valore istituzionale e patriottico.

“Questo terzo incontro - afferma il sindaco Guida - conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire nella formazione dei nostri ragazzi. L

a collaborazione con l’esercito italiano rappresenta un’opportunità preziosa per trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, il senso dello Stato e la responsabilità civica. Educare alla legalità significa costruire il futuro della nostra comunità, partendo proprio dalle nuove generazioni”.