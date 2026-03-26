Teverola investe sul futuro: aumentate a 8.000 eurorisorse borse di studio L’annuncio è stato dato dal sindaco di Gennaro Caserta

Un segnale concreto e significativo a favore delle nuove generazioni arriva dall’amministrazione comunale di Teverola, che ha deciso di incrementare le risorse destinate alle borse di studio, portandole a 8.000 euro complessivi. Una scelta chiara e strategica che mette al centro il valore dell’istruzione e il sostegno al merito.

L’annuncio è stato dato dal sindaco di Teverola, Gennaro Caserta, nel corso della cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli delle scuole medie e superiori, svoltasi presso l’aula consiliare e partecipata da numerose famiglie e giovani del territorio.

Un momento carico di emozione, che ha celebrato non solo i risultati raggiunti da 32 studenti premiati, ma anche l’impegno quotidiano e la determinazione che rappresentano la base per costruire il futuro.

L’incremento delle borse di studio, previsto in fase di bilancio, rappresenta una scelta politica precisa: investire sui giovani significa rafforzare l’intera comunità. In un contesto in cui il percorso formativo assume un ruolo sempre più centrale, sostenere concretamente gli studenti diventa un elemento fondamentale per favorire crescita, opportunità e sviluppo.

La cerimonia di premiazione è stata organizzata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Nicoletta Improta che ha dichiarato: “Questa serata rappresenta un momento significativo: premiare il merito significa riconoscere il sacrificio e la determinazione dei nostri ragazzi, ma anche sostenere concretamente il loro percorso. L’aumento delle risorse è un segnale chiaro: continueremo a investire nell’istruzione e nelle nuove generazioni, perché sono il cuore e il futuro della nostra comunità.”

L’aumento delle risorse dimostra la volontà dell’amministrazione di continuare a credere nei giovani e nel loro potenziale. L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia, che guarda all’istruzione come leva strategica per il futuro del territorio. Ogni studente rappresenta una risorsa e ogni successo individuale diventa patrimonio collettivo.

Con questo intervento, il comune di Teverola ribadisce il proprio impegno nel promuovere politiche attive a sostegno delle nuove generazioni, nella convinzione che investire nella scuola significhi investire nel domani.