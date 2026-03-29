"DonatoriNati", prosegue il tour solidale di Polizia e Vigili del fuoco Le istituzioni in campo per sensibilizzare su un argomento importante anche la Domenica delle Palme

Istituzioni sempre più in sinergia per la donazione di sangue . La sensibilità e la sensibilizzazione del presidente "DonatoriNati" Polizia di Stato e Vigili del Fuoco della Campania -Tommaso Delli Paoli tocca ogni angolo del territorio campano.

Un gesto solidale e straordinario: L’obiettivo dell’iniziativa e della raccolta straordinaria di sangue è quello di trasmettere il messaggio che “Chi dona sangue dona la vita”, perché il sangue è l’energia che alimenta la vita del corpo umano. Il sangue, inoltre, non può essere creato in laboratorio: perché qualcuno lo possa ricevere, occorre che qualcun altro lo doni e per questo il sangue non basta mai.

A Gricignano d’ Aversa grazie a tutti i volontari dei DonatoriNati e Avis con il prezioso supporto di una autoemoteca con personale medico a bordo, nella domenica dedicata alle Palme, c’è stata grande partecipazione di giovani e cittadini alla donazione del sangue. Presenti le unità cinofile della Polizia di Stato che hanno incuriosito e allietato la giornata a grandi e piccini.

“La dedizione e l’umanità continuano a essere per noi una fonte di ispirazione. Con il nostro impegno trasformiamo un gesto concreto di solidarietà per chi ha bisogno”, afferma il presidente "DonatoriNati" Campania, Tommaso Delli Paoli.