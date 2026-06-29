Cesa, soggiorno climatico 2026: al via le adesioni Un'opportunità di benessere e socialità per i cittadini senior

L'amministrazione comunale di Cesa informa la cittadinanza che sono aperte le adesioni per il Soggiorno Climatico in località di mare, in programma nella seconda metà di settembre 2026.

L'iniziativa è rivolta ai residenti autosufficienti, per uomini dai 65 anni di età e donne dai 60 anni di età.

Il soggiorno avrà una durata di 7 giorni e 6 notti e comprenderà la sistemazione alberghiera con trattamento di vitto e alloggio, il trasporto in autobus Gran Turismo (o altro mezzo idoneo), l'assistenza organizzativa e la possibilità di partecipare ad attività ricreative ed escursioni.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale dei Servizi Sociali del Comune di Cesa entro il 10 luglio 2026.

L’avviso ha carattere esplorativo ed è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei cittadini. La quota di partecipazione sarà determinata con successivo provvedimento, tenendo conto del valore Isee del richiedente e della disponibilità finanziaria dell'ente.