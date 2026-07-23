Centro per l’Impiego a Cesa: il comune chiede un incontro urgente alla Regione "Occorre fare chiarezza sui tempi di realizzazione"

Il sindaco Vincenzo Guida e il presidente della commissione beni confiscati Francesco Maria Turco hanno inviato una nota formale al presidente Roberto Fico e all'assessora al lavoro Angelica Saggese.

Sbloccare l'iter per l'apertura del nuovo centro per l’impiego nel comune di Cesa e fare chiarezza sui tempi di realizzazione. È questo l'obiettivo della richiesta formale di un incontro istituzionale inviata al presidente della giunta regionale della Campania, Roberto Fico, e per conoscenza all’assessora regionale al lavoro e alla formazione, Angelica Saggese.

La lettera porta la firma del sindaco di Cesa Enzo Guida, e del presidente della commissione consiliare beni confiscati Francesco Maria Turco.

Nonostante l’assegnazione della sede sul territorio comunale e le recenti comunicazioni sull’affidamento della progettazione, l’intervento sta infatti attraversando un momento di fase di stallo. Una situazione che l'amministrazione comunale intende superare al più presto, considerata la rilevanza strategica dell'opera per l'intero comprensorio.

"L’apertura del centro per l’impiego rappresenta un obiettivo fondamentale per la nostra comunità e per l’intero territorio," si legge nella nota inoltrata ai vertici regionali. "Si tratta di un presidio essenziale destinato a rafforzare i servizi di orientamento, l'accompagnamento al lavoro, la formazione e l'incontro tra domanda e offerta di occupazione".

Con la richiesta di incontro, il comune di Cesa mira ad approfondire due aspetti centrali: Lo stato dell'arte del procedimento progettuale e amministrativo, le modalità di coordinamento istituzionale tra la Regione Campania e l'ente locale per accelerare le fasi successive.

L'amministrazione comunale resta in attesa di un riscontro da parte degli uffici regionali, riaffermando l'impegno a tutela dei servizi ai cittadini e dello sviluppo occupazionale dell'area.