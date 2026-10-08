Cesa celebra l'ambiente: premiazione dei cittadini virtuosi 2025 Encomio al comando di polizia municipale e agli osservatori ambientali

L'amministrazione comunale di Cesa si appresta a celebrare l'impegno concreto per l'ambiente e per la comunità.

Venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 19, presso l'aula consiliare, si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione dei "Cittadini virtuosi 2025, i migliori ricicloni".

L'evento vedrà protagonisti i primi tre cittadini che si sono distinti per aver conferito la maggiore quantità di carta, vetro e multimateriale/plastica presso il centro di raccolta, isola ecologica comunale.

Un'iniziativa che unisce la tutela ambientale a un concreto vantaggio economico: i cittadini più virtuosi, infatti, otterranno un importante sconto in fattura sulla Tari, a testimonianza di come i comportamenti corretti vengano premiati direttamente dall'amministrazione.

La cerimonia sarà anche l'occasione per tributare un doveroso riconoscimento ed encomio ai Vigili Urbani e ai volontari degli Osservatori Ambientali per il loro prezioso e quotidiano lavoro a tutela del territorio.

"Premiare i nostri cittadini virtuosi non significa soltanto celebrare i numeri di una raccolta differenziata eccellente, ma riconoscere il senso civico e l'amore per il nostro paese" - dichiara il sindaco Enzo Guida.

"Chi rispetta l'ambiente e conferisce correttamente i rifiuti all'Isola ecologica compie un gesto d'amore verso la collettività, ed è giusto che questo impegno venga concretamente alleggerito anche attraverso sgravi fiscali come lo sconto sulla Tari".

L'ssessore all'ambiente Alfonso Marrandino, aggiunge: "Questa manifestazione è il culmine di un percorso di sensibilizzazione che vede Cesa sempre più in prima linea sul fronte della sostenibilità e della cultura plastic free.

Il lavoro quotidiano dei nostri cittadini, unito all'impegno costante dei volontari degli osservatori ambientali e della polizia municipale, dimostra che la transizione ecologica si costruisce giorno per giorno, tutti insieme".