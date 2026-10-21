Cellole: chiuso ultimo grande contenzioso con la provincia di Caserta Tarsu-Tia 2010-2012

È stato sottoscritto dal Comune di Cellole, nella persona del sindaco Guido Di Leone, l'accordo con la Provincia di Caserta per la definizione dei crediti Tarsu/Tia relativi alle annualità 2010, 2011 e 2012, mai versati alla Provincia nelle precedenti gestioni amministrative. Si chiude così l'ultimo grande contenzioso che si trascinava da anni.

"Un'altra pagina importante per il futuro del nostro Comune. L'amministrazione comunale si è fatta carico di una vicenda complessa ed ereditata dal passato, lavorando con responsabilità e determinazione per trovare una soluzione concreta.” - afferma il Sindaco Di Leone - “L'accordo raggiunto ha consentito di ridurre significativamente il costo della definizione, tutelando le casse comunali e i cittadini.

Con la sottoscrizione di questo atto, sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici, il Comune di Cellole non ha più contenziosi pendenti di questa natura in grado di compromettere il suo equilibrio e il suo futuro finanziario. Oggi possiamo guardare avanti con maggiore serenità.” - continua il Sindaco Di Leone - "Non sono annunci.

Sono fatti, atti sottoscritti e risultati concreti. Abbiamo ereditato problemi che si trascinavano da anni. Li stiamo affrontando e risolvendo uno dopo l’altro, con un unico obiettivo: tutelare il Comune e costruire basi solide per le generazioni future. Oggi Cellole è un Comune modello".



Il merito di questo importante risultato è anche del consigliere regionale Giovanni Iovino, che già nel suo ruolo di Consigliere provinciale ha svolto un prezioso lavoro di interlocuzione con la Provincia di Caserta, contribuendo in modo determinante al raggiungimento dell'obiettivo, e al dirigente della Provincia Giovanni Solino, con il quale è stato sottoscritto l'importante accordo.