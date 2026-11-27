Capodrise: proposte tre iniziative culturali e sociali per il territorio Il Garante dei detenuti Don Salvatore Saggiomo incontra il Sindaco Vincenzo Negro

Il Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, si è recato presso la Casa Comunale di Capodrise per un incontro istituzionale con il Sindaco Vincenzo Negro.Il Garante era accompagnato dall'Avv. Maria Chiara Parisi, Assessora alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Capodrise.Nel corso dell'incontro sono state presentate tre iniziative, ideate in collaborazione con l'Assessora Parisi, con l'obiettivo di promuovere la cultura, la legalità e la sensibilizzazione della cittadinanza su tematiche sociali di particolare rilevanza.

La prima proposta riguarda la presentazione del libro “Il Sarto di Luce” del professor Tobia Iodice, docente, scrittore giuglianese e studioso di fama internazionale dell'opera e della vita di Gabriele D'Annunzio. Iodice è autore di importanti saggi dedicati al poeta, con particolare attenzione alla sua dimensione sentimentale ed epistolare e alle relazioni con le sue amanti.

La seconda iniziativa prevede la presentazione di “La storia di Napoli a fumetti”, un progetto ideato dall'Associazione Officina Volturno e dalla redazione di Informare Magazine, che intende raccontare la storia, le radici e l'identità del territorio attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente del fumetto. La terza proposta consiste nell'organizzazione di un incontro pubblico rivolto ai giovani e alla cittadinanza, dedicato ai temi della legalità e della prevenzione delle truffe agli anziani.

Un fenomeno che richiede attenzione, informazione e una sempre maggiore collaborazione tra istituzioni e comunità.Le tre iniziative sono state accolte con grande entusiasmo dal Sindaco Vincenzo Negro, che ha manifestato interesse e disponibilità a sostenere questi percorsi di collaborazione istituzionale, culturale e sociale.

"Credo fortemente che la cultura, il dialogo con i giovani e la sensibilizzazione della cittadinanza siano strumenti fondamentali per costruire comunità più consapevoli e responsabili. La legalità non si afferma soltanto attraverso le parole, ma soprattutto attraverso iniziative concrete, capaci di coinvolgere le persone e creare occasioni di crescita collettiva. Ringrazio il Sindaco Vincenzo Negro e l'Assessora Maria Chiara Parisi per l'accoglienza e la disponibilità dimostrate. Sono convinto che da questo incontro possano nascere importanti occasioni di collaborazione per il territorio", ha dichiarato Don Salvatore Saggiomo.

L'incontro conferma l'importanza di fare rete tra istituzioni, associazioni e realtà culturali, nella convinzione che investire nella cultura, nell'educazione e nella prevenzione significhi investire nel futuro delle nostre comunità.