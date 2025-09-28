Oscar Green 2025: domani la giornata dedicata agli agricoltori del futuro A Capua la finale regionale per Coldiretti Campania

L’agricoltura della regione è pronta a celebrare gli imprenditori del futuro. Domani, lunedì 29 settembre 2025, l'agriturismo La Colombaia di Capua, in provincia di Caserta, sarà il luogo di incontro per celebrare i giovani protagonisti del territorio che propongono il loro modo di concepire uno dei lavori più antichi del mondo.

L'evento, che inizia alle 10.30, sarà un'occasione per scoprire i progetti finalisti e premiare i vincitori di questa edizione speciale dell'Oscar Green dedicata all’intelligenza naturale come risposta ai cambiamenti degli ultimi anni.

Oscar Green 2025: le categorie in concorso

Campagna Amica: Custode di Biodiversità: progetti che promuovono i prodotti dell'agroalimentare italiano attraverso la filiera corta e il turismo rurale.

Impresa Digitale e Sostenibile: imprese agricole che utilizzano la digitalizzazione per lavorare in modo ecosostenibile.

Coltiviamo Insieme: modelli di imprese che creano reti sinergiche con altri soggetti della filiera agricola.

Agri-Influencer: imprese agricole che promuovono le loro attività attraverso i moderni canali di comunicazione.

+Impresa: aziende agricole che si distinguono in un contesto internazionale.

La giornata sarà dedicata a un viaggio tra innovazione, idee sostenibili e coraggiose che raccontano il futuro del territorio campano. Non manca il contributo delle scuole che restano la vera forza motrice della formazione dei futuri imprenditori agricoli.

Ad aprire la mattinata presentata dalla giornalista Imma Tedesco sarà la segretaria regionale di Coldiretti Giovani Impresa Teresa Di Nardo. A fare gli onori di casa l’imprenditore Enrico Amico che è anche presidente di Coldiretti Caserta. Ospiti della giornata il responsabile nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Stefano Leporati, il presidente della fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio con il giovane Alessandro di Capua esperto di marketing e strategie aziendali, i sindaci del territorio Adolfo Villani sindaco di Capua e Antonio Mirra sindaco di Santa Maria Capua Vetere. In collegamento Roberto Mazzei Capo servizio innovazione e akis Coldiretti: relazione Intelligenza Naturale.

Prevista la presenza dell’assessore all’agricoltura della regione Campania Nicola Caputo mentre le conclusioni sono affidate al presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli. La giornata sarà anche l’occasione giusta per conoscere chi è la nuova delegata regionale dei giovani di Coldiretti che va ad affiancarsi ai tanti referenti provinciali che da tempo operano sul territorio. Dopo la premiazione comincia il divertimento. I partecipanti potranno godere di una giornata di puro divertimento con Agri-Lotteria: con premi a sorpresa per i ragazzi; Pool Party: pomeriggio a bordo piscina con DJ Set e Vocalist