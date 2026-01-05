Coldiretti Caserta: passo in avanti su contratto somministrazione latte bufalino Il ritiro del latte sarà effettuato quotidianamente o a giorni alterni. Ecco le modaltà

La Coldiretti Caserta ha incontrato i produttori di latte bufalino a Grazzanise per presentare il contratto quadro di somministrazione di latte bufalino. L'accordo, valido fino al 31/12/2026, prevede la fornitura di latte bufalino da parte delle aziende agricole bufaline ai caseifici.

Il contratto stabilisce le condizioni per la somministrazione del latte, inclusa la qualità del prodotto, la documentazione sanitaria, i quantitativi e il costo.

Il prezzo del latte varia a seconda dei mesi: è possibile fissare un prezzo per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, e una cifra diversa per i mesi gennaio, febbraio, novembre e dicembre.

Il ritiro del latte sarà effettuato quotidianamente o a giorni alterni, a cura del committente o di un suo incaricato. Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro 30 giorni dal termine del periodo di consegna, previo invio della fattura dal fornitore attraverso il sistema Sdi.

Il contratto prevede anche una clausola di esclusiva, che obbliga l'azienda agricola bufalina a effettuare la somministrazione di latte di bufala esclusivamente nei confronti del caseificio committente per l'intero periodo contrattuale.

"Siamo fiduciosi che questo contratto quadro possa aiutare a stabilizzare il mercato del latte bufalino e a garantire un prezzo equo ai produttori", ha dichiarato il presidente della Coldiretti Caserta Enrico Amico.

"Questo accordo è un passo importante per il settore e speriamo che possa portare benefici a tutti i produttori di latte bufalino della zona" conclude.