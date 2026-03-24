Carni di eccellenza alto casertano: arriva sistema territoriale valorizzazione Produzioni agricole e zootecniche, comprese le filiere alimentari locali

Un sistema territoriale di valorizzazione del comparto bovino che passi necessariamente attraverso il marchio di area dell’alto casertano: è questa la sfida cui stanno lavorando Gal, Coldiretti e Arac per promuovere le carni di eccellenza.

Nell’ambito della definizione dei settori principali e delle relative classi dell’economia turistica ai quali il Marchio territoriale d’area Alto Casertano è rivolto, per la tarda mattinata di domani, mercoledì 24 marzo, è stato promosso a Castel Campagnano l’incontro a tema “Carni di Eccellenza dell’Alto Casertano: verso il marchio e il sistema territoriale di valorizzazione”.

Un importante momento di confronto con gli operatori delle filiere agroalimentari locali, organizzato con la collaborazione di Coldiretti Caserta e l’associazione Allevatori Campania e Molise, nel corso del quale il Gruppo di Azione Locale presenterà gli obiettivi e le opportunità del marchio territoriale, ed illustrate le possibili modalità di adesione, le linee guida per la definizione del disciplinare di produzione, le azioni previste per la promozione e la commercializzazione.

Allevatori e operatori della filiera della carne bovina di alta qualità si ritroveranno, a partire dalle ore 12, in un’assemblea presso l’Agriturismo “Le Fattorie”, che sarà aperta dai saluti del sindaco di Castel Campagnano, Gennaro Marcuccio; del presidente del Gal Alto Casertano, Francesco Imperadore, e del titolare della struttura agrituristica che ospiterà l’incontro, Amedeo Zambella. Seguiranno gli interventi del coordinatore del Gal, Pietro Andrea Cappella; dell’esperto di Sviluppo Rurale e Marchi di Qualità, Carlo Hausmann; del direttore regionale di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, e del presidente dell’ARAC Campania e Molise, Davide Minicozzi. Le conclusioni saranno affidate a Enrico Amico, presidente di Coldiretti Caserta.

L’assemblea rappresenterà un momento fondamentale di ascolto e partecipazione attiva atteso che il contributo dei produttori sarà determinante per costruire uno strumento realmente efficace e condiviso.

Il Marchio territoriale d’area, e all’interno dello stesso la specifica sezione “Produzioni agricole e zootecniche, comprese le filiere alimentari locali”, è una delle tante azioni per la valorizzaziopne del territorio, contenute e previste nel Progetto Complesso “Un Turismo Smart per riscoprire l’Alto Casertano”, il programma di misure ed interventi finanziati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2023/2027 - Intervento SRG06, in fase di realizzazione da parte del Gruppo di Azione Locale “Alto Casertano” in attuazione della strategia di sviluppo locale (SSL) 2023/2027.