Carni di eccellenza alto casertano: arriva sistema territoriale valorizzazione

Produzioni agricole e zootecniche, comprese le filiere alimentari locali

carni di eccellenza alto casertano arriva sistema territoriale valorizzazione

Presentazione domani mercoledì 25 marzo a Castel Campagnano nel corso dell’assemblea degli allevatori e della filiera della carne bovina di alta qualità della comunità dell’alto casertano...

Caserta.  

Un sistema territoriale di valorizzazione del comparto bovino che passi necessariamente attraverso il marchio di area dell’alto casertano: è questa la sfida cui stanno lavorando Gal, Coldiretti e Arac per promuovere le carni di eccellenza.

Nell’ambito della definizione dei settori principali e delle relative classi dell’economia turistica ai quali il Marchio territoriale d’area Alto Casertano è rivolto, per la tarda mattinata di domani, mercoledì 24 marzo, è stato promosso a Castel Campagnano l’incontro a tema “Carni di Eccellenza dell’Alto Casertano: verso il marchio e il sistema territoriale di valorizzazione”.

Un importante momento di confronto con gli operatori delle filiere agroalimentari locali, organizzato con la collaborazione di Coldiretti Caserta e l’associazione Allevatori Campania e Molise, nel corso del quale il Gruppo di Azione Locale presenterà gli obiettivi e le opportunità del marchio territoriale, ed illustrate le possibili modalità di adesione, le linee guida per la definizione del disciplinare di produzione, le azioni previste per la promozione e la commercializzazione.

Allevatori e operatori della filiera della carne bovina di alta qualità si ritroveranno, a partire dalle ore 12, in un’assemblea presso l’Agriturismo “Le Fattorie”, che sarà aperta dai saluti del sindaco di Castel Campagnano, Gennaro Marcuccio; del presidente del Gal Alto Casertano, Francesco Imperadore, e del titolare della struttura agrituristica che ospiterà l’incontro, Amedeo Zambella. Seguiranno gli interventi del coordinatore del Gal, Pietro Andrea Cappella; dell’esperto di Sviluppo Rurale e Marchi di Qualità, Carlo Hausmann; del direttore regionale di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, e del presidente dell’ARAC Campania e Molise, Davide Minicozzi. Le conclusioni saranno affidate a Enrico Amico, presidente di Coldiretti Caserta.

L’assemblea rappresenterà un momento fondamentale di ascolto e partecipazione attiva atteso che il contributo dei produttori sarà determinante per costruire uno strumento realmente efficace e condiviso.

Il Marchio territoriale d’area, e all’interno dello stesso la specifica sezione “Produzioni agricole e zootecniche, comprese le filiere alimentari locali”, è una delle tante azioni per la valorizzaziopne del territorio, contenute e previste nel Progetto Complesso “Un Turismo Smart per riscoprire l’Alto Casertano”, il programma di misure ed interventi finanziati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2023/2027 - Intervento SRG06, in fase di realizzazione da parte del Gruppo di Azione Locale “Alto Casertano” in attuazione della strategia di sviluppo locale (SSL) 2023/2027.

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