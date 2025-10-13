Regionali: Scala firma la candidatura con Fratelli d'Italia A sostegno di Edmondo Cirielli presidente

"È con grande orgoglio e una gioia profonda che ho firmato ufficialmente la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania".

Così Errico Scala, assessore del comune di San Tammaro, subito dopo la firma sulla candidatura nella lista di Fratelli d'Italia.



"Un momento che segna un nuovo inizio, frutto di anni di lavoro, di impegno costante e di una fiducia costruita passo dopo passo insieme a una comunità che non ha mai smesso di credere.

L’ho fatto insieme agli onorevoli Gimmi Cangiano e Marco Cerreto, con la consapevolezza che questa sfida nasce da un percorso reale, fatto di ascolto, presenza e risultati concreti", aggiunge Scala.



L'obiettivo è di esportare fuori dai confini comunali un modo di amministrare che si base sull'ascoltare le esigenze dei cittadini e di rendere la politica lo strumento per migliorare la vita di ogni persona: "Dal Modello San Tammaro, esempio di buona amministrazione e di squadra coesa, all’intera provincia di Caserta, una terra straordinaria che merita di contare di più, di essere valorizzata e rappresentata con orgoglio e visione. A sostegno di Edmondo Cirielli Presidente".