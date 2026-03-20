Referendum. Ferrante: "Sì a riforma di libertà, no difende malagiustizia" Chiusura della campagna referendaria del partito azzurro a Caserta

"Il Sì al referendum è un Sì alla libertà: la libertà dal giogo delle correnti, la libertà dagli abusi e dalle distorsioni del sistema, la libertà di vivere in uno Stato dove sono garantiti gli equilibri costituzionali. Rafforzare l’autonomia dei magistrati e le tutele a favore dei cittadini significa rendere più forti i diritti e la democrazia. È una riforma di libertà che il Paese attendeva da anni".

Lo ha detto il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit, intervenendo alla chiusura della campagna referendaria del partito azzurro a Caserta.

"Forza Italia si è battuta per approvare una riforma di vitale importanza, i cui principi - ha aggiunto - sono largamente condivisi anche dalla sinistra: il Pd ha proposto la separazione delle carriere e il M5S ha voluto il sorteggio. Il No è quindi frutto di una posizione ideologica e pregiudiziale, che difende la malagiustizia solo per attaccare il Governo, ma gli elettori si esprimeranno sul merito della riforma.

Assicurare l’equilibrio tra accusa e difesa, la terzietà del giudice e il principio di responsabilità dei magistrati significa restituire centralità ai cittadini e al loro diritto di essere tutelati in modo equo e imparziale.

Mettere fine alle derive correntizie e all’opacità dei meccanismi di autogoverno dei magistrati vuol dire promuovere, finalmente, il merito e la trasparenza. È il momento - ha concluso Ferrante - di dire Sì al cambiamento, Sì alla giustizia giusta, Sì alla libertà".