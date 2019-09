Juvecaserta, Swann: lesione del crociato anteriore Anche il menisco del ginocchio destro per il playmaker di San Diego

La Juvecaserta va ko nel test prestagionale, nel memorial Mangano-Lamanna, e si ritrova senza playmaker. Martedì scorso, Isaiah Swann si era fermato nel corso dell'allenamento per un trauma distorsivo al ginocchio destro. Primi controlli in città, ma solo a Reggio Emilia, dopo la visita specialistica del professor Rodolfo Rocchi, è arrivata la sentenza sulla stagione dell'americano. Lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno per Swann che, nei prossimi giorni, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico, ma la stagione è compromessa. Di fatto, la Juvecaserta torna sul mercato.

Foto: pagina uffciale SC Juvecaserta