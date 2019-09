Scafati vince il Memorial Mangano-Lamanna; 100-57 su Caserta Prova meno complicata rispetto alle previsioni, ma buone indicazioni per coach Griccioli

Dominio della Givova Scafati nel diciannovesimo memorial Mangano-Lamanna. Risultato di 100-57 contro la Juvecaserta, priva di Mike Carlson e Isaiah Swann. Per l'esterno di San Diego c'è la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro con stop lunghissimo. Buone indicazioni per il coach dei gialloblu, Giulio Griccioli: "Una buona partita in generale, una buona intensità. - ha spiegato il tecnico della Givova nel post-gara - Oggettivamente abbiamo messo maggiore attenzione e precisione soprattutto nell’applicazione delle regole difensive e delle nuove giocate offensive. Era la prima partita di Putney e ci ha dato una dimensione diversa rispetto al match della settimana scorsa giocato a Roma. Abbiamo visto come può inserirsi e ciò che può darci. Poi, gambe un pò pesanti per tutti, ma è normale. Penso che il risultato lasci il tempo che trova per il fatto che Caserta era priva degli americani e perché, in pre-season, si lavora tanto. Dovremmo esserne usciti tutti sani e pens che queste siano le cose migliori”.

XIX Memorial Mangano-Lamanna (PalaMangano, Scafati)

Givova Scafati - Juvecaserta 100-57

Parziali progressivi: 22-20, 48-25, 72-40

Scafati: Crow 14, Rossato 10, Frazier 26, Fall 5, Putney 18; Contento 4, Cucco 3, Ammannato 6, Tommasini 5, Grimaldi, Lupusor 7, Markovic 2,. All. Griccioli.

Caserta: Valentini, Assan 13, Giuri 8, Cousin 8, Tourel 10; Stanic 5, Bianchi 5, Paci 4, Sousa 4. All. Gentile.

Arbitri: Belfiore, Beneduce, Agnese.

Foto: pagina uffciale Scafati Basket