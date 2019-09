Juvecaserta: arriva Seth Allen. Prende il posto di Swann Ufficiale l'ingaggio dell'esterno della Virginia, classe '94, che completa il roster bianconero

Bis in Supercoppa LNP e nuovo arrivo in casa Juvecaserta. È ufficiale la firma di Seth Allen. La guardia, classe '94, sostituisce l'infortunato Isaiah Swann e completa il roster a disposizione di coach Nando Gentile. "Lo Sporting Club Juvecaserta comunica di aver sottoscritto un accordo con il giocatore Seth Edwin Allen, guardia di 185 cm. di nazionalità americana. - si legge nella nota diffusa dal club bianconero - Nato a Fairfax, Virginia, il 20 ottobre 1994, dopo aver frequentato la Fredericksburg Christian School di Woodbridge, ha partecipato nel biennio 2012/2014 al campionato NCAA con la Maryland University. Ha poi completato gli studi universitari presso la Virginia Tech University con cui, nell’ultimo anno, ha collezionato 32 presenze nel campionato NCAA, con una media di 13.3 punti a partita, tirando con il 60 per cento da 2 ed il 44 per cento da 3. Nel 2017/18 ha firmato in Ungheria dove ha disputato 17 partite con una media di 15,4 punti e partecipato all’All Star Game prima di approdare nella NBA G League con la formazione dei Sioux Falls Skyforce. Dal febbraio di quest’anno è stato tra i protagonisti del campionato lituano con il BC Slauliai dove ha avuto una media di 14,3 punti (55 per cento da 2, 52 per cento da 3, 76 per cento ai liberi). «Seth Allen è un giocatore di grande talento e viene a completare il nostro pacchetto esterni dopo l’infortunio di Swann. - ha affermato l'amministratore unico della Juvecaserta, Antonello Nevola - Siamo certi sia il giocatore adatto per la nostra squadra».