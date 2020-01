Montegranaro-Caserta, Gentile: "Voglio fisicità e cattiveria" Palla a due alle 21. Il coach tiene alta la guardia. Il centro Paci: "Gara dura, riscattiamoci"

Turno infrasettimanale del campionato di Serie A2. Nel girone Est, con palla a due alle 21, lo Sporting Club Juvecaserta sarà impegnato a Porto San Giorgio contro la XL Extralight Montegranaro nella gara valida per la diciottesima giornata di campionato. La squadra marchigiana, guidata in panchina dal casertano Gennaro Di Carlo, subentrato al tecnico Franco Ciani, ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive, di cui due ottenute in trasferta. Come ha sottolineato coach Nando Gentile attraverso il sito ufficiale del club bianconero: “Montegranaro è la squadra più in forma in questo momento. Arrivano da tre vittorie consecutive di cui due fuori casa a Piacenza e a Mantova. Hanno avuto un po’ di sliding doors cambiando guida tecnica e rimpiazzando Palermo e Mastellari con Marulli e Cortese. Sono stati bravi a trovare subito un assetto nuovo e sono ripartiti alla grande. La nostra sconfitta con Ravenna - ha concluso Gentile - ci deve insegnare per l’ennesima volta che, se non mettiamo in campo il giusto tasso di fisicità e cattiveria agonistica, le partite saranno tutte problematiche per noi.” Sul sito scjuvecaserta.it, anche le parole del centro Paolo Paci: “Montegranaro è una squadra che nel giro di due mesi ha cambiato faccia quasi radicalmente modificando la guida tecnica ed alcuni giocatori. Sono in una fase crescente perché arrivano da tre vittorie consecutive, l’ultima per mano del loro americano Thomas all’ultimo secondo contro Mantova. Noi dovremo riscattare la sconfitta dell’andata e ripartire subito dopo il cocente risultato di domenica scorsa contro Ravenna.” L’eventuale utilizzo di Allen e Cusin, infortunatisi nel corso della gara con Ravenna sarà valutato solo all’ultimo momento. A dirigere sarà la terna composta da Stefano Wassermann di Trieste, Daniele Caruso di Milano e Christian Mottola di Taranto.

Foto: scjuvecaserta.it