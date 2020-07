Juvecaserta: Antonio Terracciano sarà il team manager Prosegue la fase di ripartenza per il club bianconero con il PalaMaggiò al centro del progetto

Il basket italiano chiede certezze all'esecutivo prima che dall'interno emerga una struttura a tutela dei club nella ripresa post covid, delineata nei consigli federali ma da attuare. In Campania c'è la ripartenza degli sport da contatto. La prospettiva della pallacanestro è l'attività all'aperto, tipica dei mesi estivi per le attività dei settori giovanili con i camp guidati da figure di spicco dei vari settori. Per i campionati nazionali c'è ancora tanto da scrivere. Gli organici dei tornei non sono ufficiali. I dubbi in Serie A si riflettono sulla seconda e sulla terza serie nazionale, già ridisegnate da riposizionamenti e cambi titolo. In A2 c'è Chieti al posto della Poderosa Montegranaro e la Stella Azzurra Roma per Roseto, che ripartirà dalla B.

Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, è inoltre al lavoro per superare i limiti di una potenziale quarantena per gli atleti extracomunitari firmati dalle società italiane. Controlli opportuni, ma la FIP spera di evitare l'isolamento agli atleti stranieri all'arrivo. La Juvecaserta vola verso un nuovo weekend di presentazioni. Prime parole ufficiali da bianconeri per Linton Johnson, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, e Antonio Terracciano, team manager nella gestione D'Andrea che presenta già Lorenzo Marruganti come gm e Max Oldoini rientrante sulla panchina del club di Terra di Lavoro.