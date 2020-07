Basket, il titolo A2 di Roseto passa alla Stella Azzurra Proposta della Pallacanestro Avellino, idea della Scandone, scambio tra gli abruzzesi e capitolini

Nelle ultime due stagioni, sull'asse Roseto degli Abruzzi - Roma, gli Sharks e la Stella Azzurra avevano condiviso i progetti della prima squadra. Nelle scorse settimane Roseto aveva deciso di cedere il titolo sportivo di Serie A2. La Pallacanestro Avellino aveva pensato all'acquisto dei diritti per partecipare subito al secondo livello nazionale. Più di un'idea anche per la Scandone: una ipotesi fermata sul nascere dal liquidatore del club, Luciano Basile. Da alcuni giorni era chiaro, ora è anche ufficiale. Il diritto all'A2 passa alla Stella Azzurra Roma con Roseto che ripartirà dalla Serie B.

"La Stella Azzurra disputerà il prossimo campionato di A2 grazie all’accordo definitivo raggiunto in data odierna per l’acquisizione del titolo sportivo dei Roseto Sharks. Giorni di lavoro intenso per il completamento di tutte le pratiche burocratiche che porteranno a fine mese al trasferimento ufficiale e definitivo del titolo della società abruzzese attraverso la ratifica del Consiglio Federale di inizio Agosto, secondo la procedura indicata dalle norme federali in materia.? - si legge nella nota diffusa dal club romano - La Stella Azzurra ringrazia la dirigenza e la proprietà degli Sharks, la cui correttezza e professionalità già dimostrata nei due anni di collaborazione sta consentendo di portare avanti in maniera produttiva e concreta tutte le procedure di acquisizione del titolo sportivo.? La Stella, che mancava dalla serie A dal 1982, ottiene così un titolo idoneo a disputare il campionato che meglio consentirà ai propri ragazzi di proseguire nella crescita evidenziata in questi anni.? Una nuova sfida aspetta ora i nero stellati, da affrontare con la determinazione e la grinta che da sempre li distingue".?