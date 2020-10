Potenza - Casertana, i convocati di Guidi Ventidue i calciatori a disposizione del tecnico dei falchetti per la trasferta lucana

La Casertana ha reso noto l'elenco dei convocati in vista del match di domani, a Potenza (ore 20,45), valido per la terza giornata del girone C di Serie C. Indisponibili Fedato, squalificato; Origlia e Icardi reduci da infortuni.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Avella, Dekic.

Difensori: Buschiazzo, Carillo, Ciriello, Hadziosmanovic, Konate, Setola, Valeau.

Centrocampista: Bordin, De Lucia, Izzilo, Matese, Petruccelli, Santoro. Varesanovic.

Attaccanti: Castaldo, Cavallini, Cuppone, De Sarlo, Matarese, Petito.