Casertana, ingaggiato un ex attaccante dell'Avellino Il club rossoblù ha prontamente riempito il vuoto lasciato dall'infortunio di Matarese

La Casertana si è assicurata le prescrizioni sportive del calciatore Mario Pacilli. Il club rossoblù ha colmato così il vuoto dal grave infortunio di cui è rimasto vittima Luca Matarese. Pacilli, attaccante esterno classe 1987, nelle ultime due stagioni ha militato nelle fila della Viterbese collezionando complessivamente 42 presenze e 11 reti. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana fino ad arrivare in prima squadra, ha esordito tra i professionisti nella stagione 2005/2006. Avellino, Pro Patria, Albinoleffe, Trapani, L’Aquila, Cremonese e Lecce le altre maglie indossate in una carriera importante e ricca di soddisfazioni. Nel palmares peronale le promozioni dalla C alla B con Trapani e Lecce. “È stata dura stare fuori in queste settimane. Non ho mai smesso di allenarmi, ma la mancanza del campo ha fatto crescere maggiormente in mente entusiasmo e voglia. Sono felicissimo di essere arrivato a Caserta e non vedo l’ora di dare il mio contributo." ha dichiarato Pacilli.