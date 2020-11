Virtus Francavilla - Casertana, slitta il calcio d'inizio Il match era inizialmente in programma alle 15

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Virtus Francavilla, la Lega Pro ha disposto il posticipo alle 21 della gara Virtus Francavilla - Casertana, inizialmente in programma oggi, con calcio d'inizio alle 15, allo stadio “Giovanni Paolo II”, valida per la nona giornata del girone C di Serie C.