Pallavolo, primo successo in A3 per la Normanna Aversa Academy La compagine campana ha superato per 3 a 1 la Saturnia Lct Aci Castello

E’ arrivata la prima storia vittoria per la Normanna Aversa Academy in serie A3. La compagine campana si è imposta per 3 a 1 al Palacajazzi, rigorosamente a porte chiuse, contro la Saturnia Lct Aci Castello. Per i normanni tre preziosi punti che sono arrivati dopo le cocenti prestazioni contro Roma e nel derby con la Pallavolo Ottaviano. La squadra è stata bravissima, dopo aver perso il primo set 25 a 21, a reagire nonostante il periodo negativo figlio delle due precedenti sconfitte.

Gli uomini di coach Tomasello hanno saputo lottare punto a punto e sfruttare la ghiotta occasione del set point per chiudere 26 a 24. Terzo set ancora molto equilibrato ma vinto ancora dai normanni 25 a 23, mentre la questa partita ha visto i padroni di casa fare il break e chiudere la sfida con un convincente 25 a 19. La vittoria ha dato grande entusiasmo anche in vista del match infrasettimanale. Mercoledì 18 la squadra sarà impegnata nella trasferta in terra siciliana per recuperare la sfida contro L’Avimecc Modica.