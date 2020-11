Casertana - Bari, la probabile formazione dei rossoblù Ventitré convocati a disposizione di Guidi, che ha recuperato in extremis un attaccante

Sono ventitré i calciatori convocati dal tecnico Guidi per Casertana - Bari, gara valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 15, allo stadio “Pinto”. Out lo squalificato Buschiazzo; gli indisponibili Castaldo, Cavallini, Izzillo e Petruccelli. Rientrano Fedato, Konate e Pacilli. È arrivato, inoltre, in giornata, l'ok dello staff medico per Origlia, che è potuto tornare in gruppo. L'attaccante romano è, dunque, regolarmente a disposizione per la sfida con i pugliesi.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Avellino, Dekic, Zivkovic.

Difensori: Carillo, Ciriello, Hadziosmanovic, Konate, Longobardo, Polito, Setola, Valeau.

Centrocampisti: Bordin, De Lucia, Icardi, Matese, Santoro, Varesanovic.

Attaccanti: Cuppone, De Sarlo, Fedato, Origlia, Pacilli, Petito.

La probabile formazione.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Konate, Carillo, Setola; Bordin, Santoro, Icardi; Fedato, Cuppone, Pacilli. A disp.: Dekic, Zivkovic, Valeau, Ciriello, Polito, Longobardo, De Lucia, Origlia, Varesanovic, Matese, Petito, De Sarlo. All.: Guidi.