Volley, A3: Aversa cede contro Pineto. Giovedì si va a Modica Sconfitta in tre set per gli uomini di Tomasello, la squadra ha quattro punti in classifica

Giornata storta per la Normanna Aversa Academy nel campionato maschile di Serie A3. I ragazzi di coach Tomasello sono stati sconfitti nella tana dell’Abba Pineto per 3 a 0. Non c’è praticamente stata partita perché i padroni di casa hanno dimostrato di essere superiori in questo momento con percentuali più alte in ricezione e maggiore incisività nella fase d’attacco. Tutti e tre i set sono finiti con il punteggio di 25 a 17. Per i campani è la terza sconfitte in quattro partite dove sono stati racimolati quattro punti che fanno comunque ben sperare in ottica salvezza. La squadra tornerà ad allenarsi per preparare la difficile trasferta di giovedì a Modica. L’obiettivo è quello di cercare di migliorare i meccanismi e provare a strappare punti preziosi, anche perché domenica ci sarà la difficile sfida contro la seconda forza del campionato che è il Grottazzolina.