Volley, Aversa corsara a Lecce al tie-break Bella vittoria per i campani che sono saliti a quota 6 punti in classifica

La Normanna Aversa Academy rialza la testa e lo fa lontano dalle proprie mura amiche contro l’Aurispa Libellula Lecce. Successo al tie-break per i ragazzi di coach Tomasello che avevano iniziato benissimo il match. Il primo set ha parlato campano con la vittoria per 26 a 24, ma i salentini sono tornati in campo col piglio giusto riuscendo subito a pareggiare il conto imponendosi 25 a 20.

Nel terzo ancora grande equilibrio e set deciso ai vantaggi. Aversa si è imposta per 29 a 27 grazie ad un vero e proprio prodigio si Sacripanti in battuta che ha trovato l’ace che è valsa la sicurezza si portare a casa almeno un punto. Ma la sfida tra aversani e salentini è infinita. I padroni di casa non hanno mollato e hanno conquistato il quarto parziale per 25 a 21 rimandando l’esito al tie-break.

Aversa ha saputo gestire bene il parziale decisivo. Ha capito che questo poteva essere il match della svolta e l’ha fatto suo con un break nella parte finale del set imponendosi per 15 a 12. Con i ude punti conquistati in terra salentina, e il secondo successo stagionale, la Normanna Aversa Academy sale a quota 6 in classifica restando però al terzultimo posto nel girone blu della serie A3 di pallavolo maschile.