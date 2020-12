Casertana senza pace, salgono a 10 i casi Covid Sette componenti del "gruppo squadra" erano già in isolamento fiduciario dalla scorsa settimana

In seguito ai tamponi effettuati nelle scorse ore, sono emersi ulteriori tre casi di positività al Covid-19 all’interno del "gruppo squadra" della Casertana. I tre tesserati in questione si vanno ad aggiungere ai sette già in isolamento fiduciario dalla scorsa settimana. Lo scorso mercoledì, il club rossoblù ha chiesto e ottenuto il rinvio a data da destinarsi della gara in trasferta a Bisceglie, valida per il recupero dell'undicesima giornata del girone C di Serie C. Domani, alle 17,30, i falchetti sono attesi dalla gara casalinga con la Viterbese.