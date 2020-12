Volley, A3: Aversa vince al tie-break con Sabaudia Vittoria sofferta per gli uomini di coach Tomasello che sono saliti a quota 8 punti in campionato

Il regalo di Natale la Normanna Aversa l’ha fatto ai propri tifosi al termine di una battaglia contro la Gestioni & Soluzioni Sabaudia. Una sfida terminata al tie-break (3-2) e che ha regalato agli uomini di coach Tomasello due punti importantissimi. Aversani subito avanti nel match con un buon primo set vinto 25 a 19. Gli ospiti non hanno atteso per proporre la propria reazione. In un secondo parziale equilibrato Sabaudia è riuscita ad imporsi 25 a 22 tenendo viva una partita che regalerà ancora altre emozioni.

Il terzo set però vola via veloce con i campani bravi a fare il break e difenderlo senza troppi affanni chiudendo 25 a 15 e mettendo Sabaudia alle strette. Ma la risposta del Laziali è arrivata puntuale. Un set ben giocato e vinto 25 a 20 che ha dato la certezza di portare a casa da Aversa almeno un prezioso punticino. Nel quinto set l’Aversa Normanna Academy è partita bene andando sul 4 a 1. La squadra di Tomasello ha mantenuto il vantaggio fino al 10 a 7, poi nel momento più importante, è arrivato qualche errore di troppo che ha permesso agli avversari di ridurre il distacco. Ma nonostante qualche incertezza i padroni di casa sono riusciti a chiudere 15 a 13 portando a casa una vittoria meritata.

La classifica vede la Normanna Aversa Academy al decimo posto con 8 punti in attesa di tornare in campo domenica 27 dicembre quando ci sarà il match in trasferta contro la Maury’ Com Cavi Tuscania.