Volley, A3: Aversa scatenata, terzo successo consecutivo Bella vittoria contro Palmi, gli aversani sono settimi in classifica. Domenica c'è il derby

L’Aversa Normanna Academy ha iniziato il suo 2021 nel migliore dei modi. Nell’ultimo week end è arrivato il terzo successo consecutivo al “PalaValentia” battendo la Pallavolo Franco Tigano di Palmi.

Partita di alto livello per i casertani che hanno iniziato subito forte provando a fare il break. Palmi però ha retto la forza d’urto dei campani ed è risuscita a restare attaccata al punteggio per poi sfruttare le occasioni per chiudere il set 25 a 20. Sotto 1 a 0, la Normanna Academy Aversa ha reagito prontamente e ha dominato il secondo set vincendolo per 25 a 21. Sull’1 a 1 ancora casertani protagonisti con un gioco efficace che ha tolto tutte le certezze a Palimi. Il terzo parziale si è chiuso col punteggio di 25 a 16 per i campani che hanno continuato a giocare una bella pallavolo anche nel quarto. La vittoria è arrivata dopo un set tirato e risolto sul 19 a 19 quando è arrivato il break. Il 25 a 21 finale ha regalato l’intero bottino all’Aversa Normanna Academy che con 17 punti è attualmente al settimo posto in classifica.

Nel prossimo turno, che andrà in scena domenica 24 gennaio, a San Giorgio a Cremano si disputerà il tanto atteso derby campano contro la Falù Gis Ottaviano che è reduce da un periodo molto complicato.