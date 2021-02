Casertana, riscatto immediato. Sconfitto il Potenza di Capuano A decidere il match un gol del neo-acquisto Rosso

La ventiduesima giornata del girone C di Serie C, per le campane, è iniziata con un'altra vittoria pesante, ovvero quella della Casertana, al “Pinto”, sul Potenza. Il successo, che permette ai falchetti di tenere a debita distanza la zona playout e di entrare definitivamente nella bagare playoff, è firmato da Rosso, uno dei neo-acquisti dei rossoblù. Cinque vittorie nelle ultime sei partite; tre punti che valgono l'aggancio al Palermo e alla Turris.

Il tabellino.

Casertana - Potenza 1-0

Marcatori: pt 21' Rosso.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Konate, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Izzillo (28’ st Matese); Rosso (49’ st Rillo), Castaldo (1’ st Cuppone), Turchetta (47’ st Polito). A disp.: Dekic, Zivkovic, De Lucia, Varesanovic, Cuppone, Longo, Matos, Pacilli. All.: Guidi.

Potenza (3-5-2): Marcon; Conson (1' st Nigro), Gigli, Sepe; Coccia, Coppola, Sandri (1’ st Romero), Ricci (19’ st Di Livio), Panico; Volpe (19’ st Bruzzo), Salvemini. A disp: Santopadre, Brescia, Noce, Bruzzo, Bucolo, Romero, Di Somma, Lauro, Nigro, Fontana, Di Livio, Lorusso, Cavaliere. All.: Capuano.

Arbitro: Ubaldi della sezione di Roma 1. Assistenti: Laudato della sezione di Taranto e Matera della sezione di Lecce. Quarto ufficiale: Carella della sezione di Bari.

Note: Ammoniti: Panico, Rosso, Turchetta, Konate, Avella. Recupero: 1’ (pt), 4’ (st). Gara a porte chiuse.