Casertana, balzo playoff: steso il Teramo 2-0 Gol di Cuppone e Turchetta nella ripresa. Gara testa: due espulsi, allontanato il tecnico Guidi

Balzo in zona playoff della Casertana, che cancella la sconfitta per 5-1 rimediata a Terni liquidando con un 2-0 il Teramo. Al “Pinto”, accarezzato dalla neve, decidono Cuppone e Turchetta. Gli abruzzesi hanno chiuso la gara in nove per effetto delle espulsioni di Vitturini, per somma di ammonizioni, nel finale del primo tempo, e di Piacentini, sul finire del secondo per una dura entrata su Matese, con Guidi allontanato dalla panchina per proteste.

Il tabellino.

Casertana - Teramo 2-0

Marcatori: st 4' Cuppone, 49' Turchetta.

Casertana (4-3-3): Avella: Hadziosmanovic (31’ st Polito), Konate, Carillo, Del Grosso; Icardi (23’ st Matese), Santoro Sal., Izzillo; Rosso, Cuppone (23’ st Matos), Turchetta. A disp. Dekic, Zivkovic, Buschiazzo, De Sarlo, Varesanovic, De Lucia, Pacilli, Rillo, Longo. All. Guidi.

Teramo (4-3-3): Lewandowsky; Vitturini, Trasciani, Piacentini, Tendardini, Arrigoni, Santoro Sim., Costa Ferreira (10’ st Diakité); Bombagi (35’ st Kyeremateng), Pinzauti (17’ st Birligea), Ilari. A disp. Valentini, Cappa, Di Francesco, Belluccci, Di Matteo, Viero, Lombardi, Gerbi. All.: Paci.

Arbitro: Saia della sezione di Palermo. Assistenti: Donato della sezione di Milano e Tinello della sezione di Rovigo. Quarto ufficiale: Di Marco della sezione di Ciampino.

Note: Espulsi al 42' pt Vitturini per somma di ammonizioni e al 38' st Piacentini per gioco falloso. Ammoniti: Trasciani, Matese, Polito. Allontanato dalla panchina, al 38' st, l’allenatore della Casertana Guidi per proteste. Angoli: 4-5. Recupero: pt 1’, st 5’. Gara a porte chiuse.