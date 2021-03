Vibonese - Casertana, tutto in un minuto: al "Razza" è 1-1 Botta e risposta Santoro - Parigi, secondo risultato utile di fila per i falchetti

Secondo risultato utile consecutivo della Casertana, che nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C pareggia 1-1 al “Razza” contro la Vibonese. Tutto in un minuto, tutto nella ripresa. Santoro rompe l'equilibrio su calcio di punizione, con la complicità di Marson; pari di Parigi con una botta dal limite dell'area di rigore.

Il tabellino.

Vibonese - Casertana 1-1

Marcatori: st 7’ Santoro, 8’ Parigi.

Vibonese (3-5-2): Marson; Sciacca, Redolfi, Marhous; Ciotti, Laaribi, Ambro (26’ st Bachini), Tumbarello (41’ st Murati), Statella (32’ pt Cattaneo); Plescia, Parigi (41’ st Spina). A disp.: Mengoni, La Ragione, Berardi, Falla, Leone, Di Santo, Mancino, Fomov. All.: Roselli.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Matese (33’ st Longo); Pacilli (15’ st Rosso), Cuppone (33’ st Varesanovic), Turchetta (29’ st Matos). A disp.: Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Ciriello, De Lucia, Polito, Rillo. All.: Guidi.

Arbitro: Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Assistenti: Modica della sezione di Termoli e Dell’Arciprete della sezione di Vasto. Quarto ufficiale: Gemelli della sezione di Messina.

Note: Ammoniti: Cuppone, Matese, Parigi. Angoli: 6-3. Recupero; pt 2’, st 4’. Gara a porte chiuse.