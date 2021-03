Volley, in A3 ancora una super Normanna Aversa Academy Aversani vittoriosi a Sabaudia per 3 a 1 in rimonta

Il PalaVitaletti di Sabaudia è stato terra di conquista per la Normanna Aversa Academy che si sono imposti per 3 a 1. Partita vinta con merito dopo aver ceduto il primo set per 25 a 20. La reazione della squadra di coach Tomasello è stata eccezionale con una pallavolo piacevole ed efficace che ha prodotto il successo nel secondo parziale per 26 a 24, e quello nel terzo per 25 a 23.

Dopo aver agganciato e superato i rivali la squadra campana non ha avuto grossi problemi nel quarto set vinto 25 a 15. Con questo successo la compagine aversana continua la sua scalata salendo a quota 34 punti in quinta posizione. Ora testa al derby contro la Gis Ottaviano che verrà recuperato mercoledì al PalaVeliero, mentre nel prossimo turno, in programma domenica 28 marzo, match casalingo contro la Maury’s Com Cavi Tuscania.