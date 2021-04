Lucca stende la Casertana, tripletta e Palermo corsaro: 2-3 Al "Pinto" i rossoblù perdono lo scontro diretto coi rosanero. Non bastano Cuppone e Buschiazzo

La Casertana cede al “Pinto” nello scontro diretto per i playoff con il Palermo: la gara valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C finisce 2-3. Grande protagonista di giornata Lucca, autore di una tripletta. Le prime due reti, di testa, in avvio di gara. Nel finale del primo tempo Cuppone accorcia le distanze, ma ancora Lucca manda le squadre al riposo di di 1-3. Nella seconda frazione di gioco, finale denso di emozioni. Kanoutè fallisce il calcio di rigore del potenziale 1-4, Almici rimedia un rosso diretto per gioco falloso e Buschiazzo riduce lo svantaggio regalando un finale concitato, ma che non intacca il risultato pieno per i rosanero.

Il tabellino.

Casertana – Palermo 2-3

Marcatori: pt 2' Lucca, 13' Lucca, 44' Cuppone, 46' Lucca; st 46' Buschiazzo.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic (39' pt Buschiazzo), Ciriello, Carillo, Del Grosso (39' pt Rillo); Matese, Varesanovic, Rosso; Pacilli, Cuppone, Longo (12' st Matos). A disp.: Dekic, Zivkovic, De Vivo, Polito, De Lucia, Izzillo. All.: Guidi.

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Palazzi (30' st Martin), Somma; Almici, Luperini (1' st Broh), Odjer (1' st Marconi), Valente; Santana (20' st Kanoutè), Floriano (20' st Rauti); Lucca. A disp.: Fallani, Marong, Peretti, Crivello, Lancini, Silipo, Saraniti. All.: Filippi.

Arbitro: Maranesi della sezione di Ciampino. Assistenti: Vettorel della sezione di Latina e Rizzotto della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale: Petrella della sezione di Viterbo.

Note: All'42' st Kanoutè fallisce un calcio di rigore (palo). Espulso al 45' st Almici per gioco pericoloso. Ammoniti: Cuppone, Luperini, Odjer, Varesanovic, Martin, Avella. Gara a porte chiuse.