Serie C, Casertana verso l'esclusione dal campionato Manca la fideiussione, da presentare entro i termini, perentori per la Lega Pro

È terminata la fase delle iscrizioni e la Campania vive il dubbio relativo partecipazione della Casertana, che rischia seriamente l'esclusione dal prossimo campionato di Serie C. Solo nei prossimi giorni sarà chiaro il quadro relativo alle iscritte, ma emerge la criticità per i falchetti. L'assenza della fideiussione, confermata dal presidente, Giuseppe D'Agostino, costa carissimo al club rossoblu, destinato all'esclusione dal torneo di terza serie. La Casertana formulerà ricorso per presentare le concause che hanno determinato le complicazioni sulla garanzia economica, ma il termine di ieri era perentorio. Sono davvero minime le chance di un accoglimento.

Per la Paganese c'è, invece, la ristrutturazione del debito con l'Agenzia delle Entrate a complicare i piani verso la Serie C 2021/2022. Tutta la documentazione sarà valutata dalla Covisoc. Con una nota, la Juve Stabia ha annunciato di aver depositato la documentazione per l'iscrizione al torneo, come già comunicato dalla Turris nei giorni scorsi. I corallini sono a un passo dall'accordo con l'attaccante, Vito Leonetti.