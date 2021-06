Juve Stabia, depositata la documentazione per l'iscrizione È attesa per l'ufficialità di Novellino. Marotta ai saluti: sarà del Modena

La Juve Stabia ha depositato la documentazione utile per la partecipazione al prossimo campionato. Comunicato ufficiale del club di Castellammare: "La S.S. Juve Stabia partecipa che nella giornata odierna è stata regolarmente depositata presso gli uffici della Lega Pro, l’intera documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22 adempiendo a tutte le normative vigenti previste". Ecco la nota della società del presidente, Andrea Langella. Nei giorni scorsi, l'amministratore unico, Vincenzo Todaro, ha annullato le voci di addio e la Juve Stabia ha annunciato l'arrivo di Filippo Marra Cutrupi per il doppio ruolo di direttore sportivo e generale.

Per la panchina, è attesa per l'ufficialità di Walter Novellino, che ripartirà da Castellammare di Stabia. Alessandro Marotta sosterrà le visite mediche con il Modena: l'attaccante, protagonista nella seconda parte della scorsa stagione, saluta le vespe e sposa il progetto dei canarini, che hanno affidato la panchina ad Attilio Tesser.