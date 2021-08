Pallamano, A2: l'Atellana annuncia coach Boglic L'ex tecnico del Benevento riparte da Aversa per una nuova avventura in terra campana.

Dopo l’esperienza di Benevento continuerà in Campania l’avventura italiana di Jaksa Boglic. Il tecnico croato è stato annunciato dall’Atellana Aversa che si è assicurata uno dei migliori allenatori della categoria. Boglic, come ha già dimostrato nella sua avventura nel Sannio, è uomo capace di far crescere tutto l’ambiente dando valori importanti sia dal punto di vista morale che tecnico. Valorizzare i giovani è uno degli obiettivi della società guidata dal presidente Maria Grazia Caporaso. "Lo abbiamo affrontato come avversario quando guidava il Benevento e ci è piaciuto molto quello che ha fatto in terra sannita. Quando abbiamo saputo che era disponibile non ci abbiamo pensato due volte. Sappiamo che è l'uomo giusto per un ulteriore cambio di passo". Un colpo importante per dare una svolta al progetto tecnico.

"Ho avuto modo di conoscere le doti di Mister Boglic attraverso i pensieri dei ragazzi che, ormai, mi sono entrati nel cuore", continua Nicola Buonocore da quest'anno dirigente dell'Atellana, "e mi dicono solo che hanno avuto sensazioni positive nei riguardi di Mister Boglic. Questo è importante, sono sicuro che saprà fare bene".