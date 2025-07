Serie C, ecco il calendario di Cavese, Sorrento, Casertana e Giugliano Tanti derby nel campionato di terza serie

Prenderà il via il prossimo 24 agosto il campionato di serie C. Tanti i derby campani in programma nel girone C. Esordio casalingo per Casertana, Sorrento e Giugliano: i falchetti ospiteranno il Team Altamura, i costieri la Cavese ed i gialloblu il Potenza.

Di seguito il calendario completo di Casertana, Sorrento, Cavese e Giugliano. Clicca qui per il calendario di Salernitana e Benevento.

1^ GIORNATA

CASERTANA-TEAM ALTAMURA

SORRENTO-CAVESE

GIUGLIANO-POTENZA

2^ GIORNATA

PICERNO-GIUGLIANO

BENEVENTO-CASERTANA.

CAVESE-CATANIA

FOGGIA-SORRENTO

3^ GIORNATA

CASERTANA-POTENZA

GIUGLIANO-FOGGIA

SORRENTO-TRAPANI

ALTAMURA-CAVESE

4^ GIORNATA

CAVESE-GIUGLIANO

SALERNITANA-SORRENTO

TRAPANI-CASERTANA

5^ GIORNATA

CASARANO-CAVESE

GIUGLIANO-SALERNITANA

CATANIA-SORRENTO

6^ GIORNATA

CAVESE-LATINA

COSENZA-GIUGLIANO

FOGGIA-CASERTANA

SORRENTO-CASARANO

7^ GIORNATA

GIUGLIANO-SORRENTO

MONOPOLI-CAVESE

CROTONE-CASERTANA

8^ GIORNATA

CASERTANA-CASARANO

SALERNITANA-CAVESE

SORRENTO-MONOPOLI

TRAPANI-GIUGLIANO

9^ GIORNATA

PICERNO-CASERTANA

CAVESE-TRAPANI

SIRACUSA-SORRENTO

GIUGLIANO-CATANIA

10^ GIORNATA

CERIGNOLA-CAVESE

CASERTANA-SIRACUSA

LATINA-GIUGLIANO

SORRENTO-COSENZA

11^ GIORNATA

CAVESE-CROTONE

MONOPOLI-GIUGLIANO

SORRENTO-LATINA

SALERNITANA-CASERTANA

12^ GIORNATA

PICERNO-CAVESE

BENEVENTO-SORRENTO

CASERTANA-CATANIA

GIUGLIANO-SIRACUSA

13^ GIORNATA

ATALANTA-GIUGLIANO

CAVESE-POTENZA

MONOPOLI-CASERTANA

SORRENTO-CERIGNOLA

14^ GIORNATA

CASERTANA-ATALANTA

CROTONE-SORRENTO

FOGGIA-CAVESE

GIUGLIANO-CERIGNOLA

15^ GIORNATA

GIUGLIANO-CASARANO

SORRENTO-CASERTANA

CAVESE-ATALANTA

16^ GIORNATA

CASERTANA-CAVESE

CROTONE-GIUGLIANO

ALTAMURA-SORRENTO

17^ GIORNATA

CERIGNOLA-CASERTANA

CAVESE-BENEVENTO

SORRENTO-POTENZA

GIUGLIANO-ALTAMURA

18^ GIORNATA

ATALANTA-SORRENTO

BENEVENTO-GIUGLIANO

CASERTANA-LATINA

CAVESE-SIRACUSA

19^ GIORNATA

COSENZA-CAVESE

GIUGLIANO-CASERTANA

SORRENTO-PICERNO