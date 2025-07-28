Serie C, ecco il calendario di Cavese, Sorrento, Casertana e Giugliano

Prenderà il via il prossimo 24 agosto il campionato di serie C. Tanti i derby campani in programma nel girone C. Esordio casalingo per Casertana, Sorrento e Giugliano: i falchetti ospiteranno il Team Altamura, i costieri la Cavese ed i gialloblu il Potenza.
Di seguito il calendario completo di Casertana, Sorrento, Cavese e Giugliano. Clicca qui per il calendario di Salernitana e Benevento.
- 1^ GIORNATA
CASERTANA-TEAM ALTAMURA
SORRENTO-CAVESE
GIUGLIANO-POTENZA
- 2^ GIORNATA
PICERNO-GIUGLIANO
BENEVENTO-CASERTANA.
CAVESE-CATANIA
FOGGIA-SORRENTO
- 3^ GIORNATA
CASERTANA-POTENZA
GIUGLIANO-FOGGIA
SORRENTO-TRAPANI
ALTAMURA-CAVESE
- 4^ GIORNATA
CAVESE-GIUGLIANO
SALERNITANA-SORRENTO
TRAPANI-CASERTANA
- 5^ GIORNATA
CASARANO-CAVESE
GIUGLIANO-SALERNITANA
CATANIA-SORRENTO
- 6^ GIORNATA
CAVESE-LATINA
COSENZA-GIUGLIANO
FOGGIA-CASERTANA
SORRENTO-CASARANO
- 7^ GIORNATA
GIUGLIANO-SORRENTO
MONOPOLI-CAVESE
CROTONE-CASERTANA
- 8^ GIORNATA
CASERTANA-CASARANO
SALERNITANA-CAVESE
SORRENTO-MONOPOLI
TRAPANI-GIUGLIANO
- 9^ GIORNATA
PICERNO-CASERTANA
CAVESE-TRAPANI
SIRACUSA-SORRENTO
GIUGLIANO-CATANIA
- 10^ GIORNATA
CERIGNOLA-CAVESE
CASERTANA-SIRACUSA
LATINA-GIUGLIANO
SORRENTO-COSENZA
- 11^ GIORNATA
CAVESE-CROTONE
MONOPOLI-GIUGLIANO
SORRENTO-LATINA
SALERNITANA-CASERTANA
- 12^ GIORNATA
PICERNO-CAVESE
BENEVENTO-SORRENTO
CASERTANA-CATANIA
GIUGLIANO-SIRACUSA
- 13^ GIORNATA
ATALANTA-GIUGLIANO
CAVESE-POTENZA
MONOPOLI-CASERTANA
SORRENTO-CERIGNOLA
- 14^ GIORNATA
CASERTANA-ATALANTA
CROTONE-SORRENTO
FOGGIA-CAVESE
GIUGLIANO-CERIGNOLA
- 15^ GIORNATA
GIUGLIANO-CASARANO
SORRENTO-CASERTANA
CAVESE-ATALANTA
- 16^ GIORNATA
CASERTANA-CAVESE
CROTONE-GIUGLIANO
ALTAMURA-SORRENTO
- 17^ GIORNATA
CERIGNOLA-CASERTANA
CAVESE-BENEVENTO
SORRENTO-POTENZA
GIUGLIANO-ALTAMURA
- 18^ GIORNATA
ATALANTA-SORRENTO
BENEVENTO-GIUGLIANO
CASERTANA-LATINA
CAVESE-SIRACUSA
- 19^ GIORNATA
COSENZA-CAVESE
GIUGLIANO-CASERTANA
SORRENTO-PICERNO