Serie C, ecco il calendario di Cavese, Sorrento, Casertana e Giugliano

Tanti derby nel campionato di terza serie

serie c ecco il calendario di cavese sorrento casertana e giugliano
Caserta.  

Prenderà il via il prossimo 24 agosto il campionato di serie C. Tanti i derby campani in programma nel girone C. Esordio casalingo per Casertana, Sorrento e Giugliano: i falchetti ospiteranno il Team Altamura, i costieri la Cavese ed i gialloblu il Potenza.

Di seguito il calendario completo di Casertana, Sorrento, Cavese e Giugliano. Clicca qui per il calendario di Salernitana e Benevento

  • 1^ GIORNATA

CASERTANA-TEAM ALTAMURA

SORRENTO-CAVESE

GIUGLIANO-POTENZA

  • 2^ GIORNATA

PICERNO-GIUGLIANO

BENEVENTO-CASERTANA.

CAVESE-CATANIA

FOGGIA-SORRENTO

  • 3^ GIORNATA

CASERTANA-POTENZA

GIUGLIANO-FOGGIA

SORRENTO-TRAPANI

ALTAMURA-CAVESE

  • 4^ GIORNATA

CAVESE-GIUGLIANO

SALERNITANA-SORRENTO

TRAPANI-CASERTANA

  • 5^ GIORNATA

CASARANO-CAVESE

GIUGLIANO-SALERNITANA

CATANIA-SORRENTO

  • 6^ GIORNATA

CAVESE-LATINA

COSENZA-GIUGLIANO

FOGGIA-CASERTANA

SORRENTO-CASARANO

  • 7^ GIORNATA

GIUGLIANO-SORRENTO

MONOPOLI-CAVESE

CROTONE-CASERTANA

  • 8^ GIORNATA

CASERTANA-CASARANO

SALERNITANA-CAVESE

SORRENTO-MONOPOLI

TRAPANI-GIUGLIANO

  • 9^ GIORNATA

PICERNO-CASERTANA

CAVESE-TRAPANI

SIRACUSA-SORRENTO

GIUGLIANO-CATANIA

  • 10^ GIORNATA

CERIGNOLA-CAVESE

CASERTANA-SIRACUSA

LATINA-GIUGLIANO

SORRENTO-COSENZA

  • 11^ GIORNATA

CAVESE-CROTONE

MONOPOLI-GIUGLIANO

SORRENTO-LATINA

SALERNITANA-CASERTANA

  • 12^ GIORNATA

PICERNO-CAVESE

BENEVENTO-SORRENTO

CASERTANA-CATANIA

GIUGLIANO-SIRACUSA

  • 13^ GIORNATA

ATALANTA-GIUGLIANO

CAVESE-POTENZA

MONOPOLI-CASERTANA

SORRENTO-CERIGNOLA

  • 14^ GIORNATA

CASERTANA-ATALANTA

CROTONE-SORRENTO

FOGGIA-CAVESE

GIUGLIANO-CERIGNOLA

  • 15^ GIORNATA

GIUGLIANO-CASARANO

SORRENTO-CASERTANA

CAVESE-ATALANTA

  • 16^ GIORNATA

CASERTANA-CAVESE

CROTONE-GIUGLIANO

ALTAMURA-SORRENTO

  • 17^ GIORNATA

CERIGNOLA-CASERTANA

CAVESE-BENEVENTO

SORRENTO-POTENZA

GIUGLIANO-ALTAMURA

  • 18^ GIORNATA

ATALANTA-SORRENTO

BENEVENTO-GIUGLIANO

CASERTANA-LATINA

CAVESE-SIRACUSA

  • 19^ GIORNATA

COSENZA-CAVESE

GIUGLIANO-CASERTANA

SORRENTO-PICERNO

 

Ultime Notizie