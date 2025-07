Benevento, è il giorno del calendario di Serie C: segui la diretta LIVE La formazione giallorossa è pronta a conoscere il proprio cammino

Manca davvero poco al sorteggio del calendario di Serie C. Il Benevento attende di conoscere il proprio cammino in campionato, a partire dall'esordio che avverrà nel weekend del prossimo 24 agosto.

11.35 - Il Benevento scopre subito Ricci

Leggi l'approfondimento di Franco Santo sull'amichevole di ieri giocata con il Calvi

11.25 - Benevento, ecco i prossimi impegni

Il Benevento mercoledì affronterà il Latina in amichevole al Francioni. Il 2 agosto ci sarà il test con la Ternana al Liberati. L'otto agosto, invece, si alzerà ulteriormente l'asticella con il confronto in programma contro il Frosinone a Ferentino. Fissato anche il primo impegno ufficiale, con il Benevento che il 16 agosto se la vedrà contro il Guidonia in Coppa Italia

11.15 - Le "prime" degli ultimi anni

Il ritorno in Serie C del Benevento è stato segnato dal derby giocato in casa della Turris, perso col punteggio di 3-1. Nella scorsa stagione, invece, la Strega ha debuttato al Vigorito contro la Cavese, vincendo per 2-1

11.00 - Contro chi esordirà il Benevento?

Cresce l'attesa per il sorteggio del calendario. La squadra di Auteri è curiosa di conoscere il nome della prima avversaria