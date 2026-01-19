La Casertana si ferma dopo 10 turni, Coppitelli: "Ripartiremo con più forza" L'allenatore dei falchetti: "Il sapore della sconfitta può anche farci bene, ora guardiamo avanti"

Dopo dieci risultati utili consecutivi, la Casertana si è fermata sul campo del Potenza (2-0 il risultato finale). Un ko amaro per i falchetti che, tuttavia, guardano comunque al futuro con grande ottimismo. "Penso possa fare bene sentire il sapore amaro della sconfitta. In un girone così equilibrato può starci", ha detto dopo il 90esimo l'allenatore Federico Coppitelli. Non è stata è la nostra migliore prestazione, ma è stata una partita equilibrata. Resta un po’ di rammarico per l’episodio del rigore. Non è sono solito lamentarmi e parlare di queste cose. Ma se sommiamo questo rigore a quello non dato a nostro favore nella precedente gara con il Benevento allora dispiace. Perché ha sicuramente spostato gli equilibri di una gara che sapevamo essere comunque difficile perché contro un avversario organizzato e con una rosa profonda”, l'analisi del tecnico della Casertana che ha subito voltato pagina.

“Dobbiamo fare il nostro percorso con grande equilibrio. Mantenere alta l’attenzione. E questa sconfitta può capitare lungo il percorso. Ora tiriamo una linea, recuperiamo tutti i calciatori e guardiamo avanti. Sono certo che ripartiremo. Non è una prestazione che può deludermi. Chiaro che mastico amaro, sento il sapore della sconfitta. E spero che questo sia condiviso dai ragazzi così dal darci una spinta per ripartire. E sono convinto che sarà così”.