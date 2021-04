Orlando: "Le riaperture si realizzano con le vaccinazioni" Le parole del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

"Le riaperture non si realizzano con le interviste o le dichiarazioni, ma con le vaccinazioni e finche' questo processo non sara' a buon punto sara' fondamentale sostenere le imprese". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo a 'Il Caffe' della Domenica' con Maria Latella, su Radio24. "La vicenda della Sardegna - ha aggiunto Orlando - ci dice che aprire senza una condizione di sicurezza rischia di fare il danno delle imprese stesse. Dobbiamo lavorare per fare piu' veloce possibile sul piano delle vaccinazioni. Poi, li' dove e' necessario mantenere delle forme di chiusura, essere piu' tempestivi ed efficaci i con ristori. Non ho notizia rispetto a una regia politica del Recovery Plan, la cosa non e' ancora stata discussa in Consiglio dei Ministri".