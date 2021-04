Arcuri: "Nessuna notizia su indagine mascherine" L'ex commissario straordinario "continuerà a collaborare con le autorità"

L'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, ex commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus comunica di non avere notizia di quanto riportato questa mattina dal quotidiano 'La Verita'', relativamente all'indagine sulla fornitura di mascherine. Arcuri, nonche' la struttura gia' preposta alla gestione dell'emergenza, rendono noto che "continueranno, come da inizio indagine, a collaborare con le autorita' inquirenti nonche' a fornire loro ogni informazione utile allo svolgimento delle indagini".

(ITALPRESS).