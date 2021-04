Vaccinazioni con Astrazeneca senza prenotazione in Basilicata La nota del presidente della regione, Vito Bardi

"In Basilicata è consentita la vaccinazione con Astrazeneca alla fascia di eta' da 79 a 60 anni, in ordine di anzianita', anche senza prenotazione, a partire da lunedi' 12 aprile a mercoledi' 14 aprile presso le tende Qatar di Potenza e Matera, dalle 8.30 alle 18.30. Tale decisione e' in conformita' con l'ordinanza n.6 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid19".

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

(ITALPRESS).