Covid, quasi tutta Italia in zona arancione Oggi ritorno in classe per 6,5 milioni di studenti

Il ministro della Salute, Roberto Speranza avverte di "non bruciare le tappe" e difende la scelta della ripartenza delle scuole. Infatti da oggi, 8 studenti su 10 sono tornati in classe, quasi un milione in più della scorsa settimana. Il tasso di positività nazionale sale al 6,2%.

Da oggi quasi tutt'Italia è in zona arancione, con solo 4 regioni in rosso. Sono quasi 4 milioni gli italiani vaccinati col richiamo. In settimana è previsto l'arrivo delle prime dosi di Johnson & Johnson.

Non mancano le polemiche sulle ultime dichiarazioni dei presidenti delle regioni Campania, Sardegna e Sicilia per rendere le isole Covid-free per la ripartenza del turismo. Infatti, il presidente della Regione Emilia-Romagna su Facebook ha annunciato: "Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di isole covid free. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre. Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo".

Il ministro Speranza, in un'intervista a Repubblica, immagina il periodo estivo molto diverso rispetto a questi mesi di pandemia e indica due novità: il richiamo di Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più a 21 e 28. E la possibilità per gli over 60 di presentarsi agli hub vaccinali per farsi immunizzare con AstraZeneca senza prenotazione con le dosi residue. Ma la priorità restano le persone sopra gli 80 anni.