Papa: "Simone Cardon e 5 compagni martiri proclamati beati" "Mi manca la piazza quando devo fare l'Angelus in biblioteca"

"Ieri nell'abbazia di Casamari sono stati proclamati Beati Simone Cardon e 5 compagni martiri, monaci cistercensi di quella abbazia. Nel 1799 quando i soldati francesi in ritirata da Napoli saccheggiarono chiese e monasteri, questi miti discepoli di Cristo resistettero con coraggio eroico fino alla morte per difendere l'eucarestia dalla profanazione. Il loro esempio ci spinga a un maggiore impegno di fedelta' a Dio, capace anche di trasformare la societa' e di renderla piu' giusta e fraterna. Un applauso ai nuovi Beati". Così Papa Francesco durante l'Angelus in Piazza San Pietro.

"Oggi si celebra in Italia la giornata per l'Universita' cattolica del Sacro Cuore che da 100 anni svolge un prezioso servizio per la formazione delle nuove generazioni. Possa continuare a svolgere la sua funzione educativa per aiutare i giovani a essere protagonisti di un futuro ricco di speranza.

Benedico di cuore il personale, i professori e gli studenti dell'Universita' Cattolica. Un cordiale saluto a tutti voi, romani, pellegrini, brasiliani, polacchi e spagnoli. Grazie a Dio possiamo trovarci di nuovo in questa piazza per l'appuntamento domenicale e festivo. Io vi dico una cosa: mi manca la piazza quando devo fare l'Angelus in biblioteca. Sono contento, grazie a Dio. Grazie a voi per la vostra presenza e ai ragazzi dell'Immacolata che sono bravi. A tutti auguro una buona domenica, per favore non dimenticatevi di pregare per me, buon pranzo e arrivederci". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus in Piazza San Pietro.

(ITALPRESS).