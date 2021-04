Covid, open week end AstraZeneca a Palermo: 2.925 dosi "Obiettivo centrato"

Sono 2.925 le dosi del vaccino AstraZeneca inoculate durante la tre giorni di open weekend alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. L'iniziativa era riservata ai cittadini tra i 60 e i 79 anni, senza particolari patologie o fragilita'.

Alle somministrazioni di Vaxzevria, nuovo nome del vaccino prodotto dalla multinazionale anglo-svedese, si aggiungono 7.483 dosi di Pfizer e Moderna del regime ordinario di vaccinazione dei cittadini vulnerabili e ultraottantenni.

"L'intento dell'open weekend era aumentare il numero giornaliero di dosi somministrate, obiettivo perfettamente centrato - afferma Renato Costa, commissario all'emergenza Coronavirus nella Citta' metropolitana di Palermo -. Siamo passati da 400-500 inoculazioni quotidiane di AstraZeneca a una media di oltre 970 vaccinazioni al giorno di questo siero anti-Covid. Vuol dire che le abbiamo piu' che raddoppiate. Non era affatto scontato. La fiducia non si ricostruisce in un giorno e quella in AstraZeneca, in Sicilia come altrove, era ai minimi per l'allarme cresciuto intorno ai rarissimi casi di trombosi registrati".

